高市早苗首相は２４日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。中東情勢をめぐりマレーシア、フィリピン、マーシャル諸島共和国の首脳と電話会談したことを報告した。「本日、現下の中東情勢に関して、マーシャル諸島共和国のヒルダ・Ｃ・ハイネ大統領、マレーシアのアンワル・イブラヒム首相、及びフィリピン共和国のフェルディナンド・マルコス大統領とそれぞれ電話会談を行いました」会談内容は「私からは、３月１９日に日本と英