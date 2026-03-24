【その他の画像・動画等を元記事で観る】毎週水曜あさ 7:05 よりテレ東系列「おはスタ」番組内にて3分くらいで放送中のゆるカオスショートアニメ『ちびゴジラの逆襲』。2023年からTVアニメの放送がスタートし、そのかわいい見た目からは想像できないエッジの効いた掛け合いが大きな話題となった。「豪華声優×クセ強怪獣たちによる約3分の“凝縮”エンターテイメント」としてファンを増やし続け、放送は第100話を突破！「おはスタ