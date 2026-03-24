鹿児島県指宿市の水迫畜産が牛肉の産地などを不適正表示していた問題です。水迫社長は24日、鹿屋市役所を訪れ、市長に謝罪しました。 鹿屋市役所を訪れたのは、水迫畜産の水迫政治社長です。ふるさと納税の提供事業者とともに鹿屋市の郷原市長と面会しました。 面会は非公開で10分ほど行われ、鹿屋市によりますと、水迫社長が市長に謝罪しただけで、今後の補償などの話し合いはなかったということです。 面会が終わり、水迫社長