鹿児島市の春の人事異動がほぼ固まりました。総務局長には茺田孝行環境局長が起用される見込みです。 MBCの取材では、鹿児島市のこの春の人事異動の対象者は1800人ほどで、今年度よりおよそ90人多い見込みです。 今月末で役職定年を迎える局長は7人で、▼尾堂昭二総務局長の後任には茺田孝行環境局長が起用される見込みです。 また、▼茺田環境局長の後任には柳田ひろみ総務局参事が昇格し、▼松尾健志健康福