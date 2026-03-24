鹿児島市は市内3つの大学の支援に特化したふるさと納税を設け、来月から支援を受け付けると発表しました。 鹿児島市は来月1日から、東京のITサービス大手SCSKの運営サイトを活用し、市内にある▼鹿児島大学、▼鹿児島国際大学、▼志學館大学の支援に特化したふるさと納税を始めると発表しました。 大学が掲げる地域貢献プロジェクトを直接選んで支援できる新しい仕組みです。 人口減少や若者の県外流出が進む中、次世代リ