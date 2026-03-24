政府はきょう24日、来月から志布志国家石油備蓄基地で原油の放出を始める見込みであることを明らかにしました。石油不足が懸念される中、志布志の備蓄基地を取材しました。 （記者）「日本には10か所、国家石油備蓄基地がありますが、そのうち鹿児島には志布志と串木野、2つの基地があります。きょう私が来ているこちらは、志布志国家備蓄基地です。こちらのタンクに原油が入っています」 志布志湾にある国家石油備蓄基地。現在4