鹿児島県内のほとんどの公立小学校で24日卒業式があり、1万4036人が学び舎を後にしました。 鹿児島市の明和小学校では6年生54人が卒業の日を迎えました。式では松久保鉄也校長が「大きく強く、高く羽ばたくことを願います」とエールを贈りました。 「私たちは新しい未来へ踏み出そうとしています。この6年間は忘れられない思い出ばかりで一生の宝物です」 卒業生は先生や保護者への感謝の気持ちを言葉と歌で伝えました。