俳優の高岡早紀さん（53）が2026年3月18日、自身のインスタグラムを更新。笑顔のオフショットを披露した。「シャンパンでちょっと乾杯！」高岡さんは、「舞台『ポルノスター』大阪公演が無事に終幕したので、シャンパンでちょっと乾杯！」といい、シャンパンを持った笑顔のショットとブラックコーデの全身ショットを投稿した。「東京公演まで、束の間の休息時間を満喫〜」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、