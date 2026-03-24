11人組グローバルボーイズグループ「INI（アイエヌアイ）」の郄塚大夢（たかつか・ひろむ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」（毎月3週目 月曜〜木曜22:15頃〜）。 3月16日（月）の放送では、受験に失敗し悔しい思いを抱えるリスナーから届いたメッセージに対し、自身の考えを真っすぐに伝えました。INI郄塚大夢＜リスナーからの相談＞私は今年受験生なのですが、全部失敗に終わって