11人組グローバルボーイズグループ「INI（アイエヌアイ）」の郄塚大夢（たかつか・ひろむ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」（毎月3週目 月曜〜木曜22:15頃〜）。 3月17日（火）の放送では、この日にデジタルリリースされた郄塚のソロ楽曲「またどこかで」の制作背景や、楽曲提供を手掛けたマルシィ・吉田右京さんとのエピソードについて語りました。INI 郄塚大夢＜郄