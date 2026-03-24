秋田朝日放送 秋田県仙北市と日本航空は、国内外からの観光客を増やすことを目指して連携協定を結びました。 ２４日仙北市角館庁舎で行われた締結式では、仙北市の田口知明市長と日本航空東北支社の大田啓之支社長が協定書にサインしました。県内の市町村では美郷町に続き２例目です。 日本航空は、「その地域に何度も訪れたくなる」をテーマにした魅力発信に取り組んでいます。連携協定の締結によって田沢湖や乳頭