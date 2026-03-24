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欧州株高安まちまち、米株先物は前日上昇から小反落 東京時間19:46現在 英ＦＴＳＥ100 9899.14（+4.99+0.05%） 独ＤＡＸ22625.21（-28.65-0.13%） 仏ＣＡＣ40 7716.86（-9.34-0.12%） スイスＳＭＩ 12417.74（+28.06+0.23%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:46現在 ダウ平均先物JUN 26月限46433.00（-89.00-0.19%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6624