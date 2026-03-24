秋田朝日放送 ２５０人以上が亡くなったとされる日本最後の空襲、土崎空襲を巡っては、去年戦後８０年を経て犠牲者の特定が難しい状況にあります。この空襲を語り継ぐ活動に取り組む市民団体が秋田市に調査の協力を要請してからおよそ４カ月、回答がありました。 秋田市の市民団体「土崎港被爆市民会議」の会員が２４日秋田市役所を訪れました。この市民団体は、終戦前夜アメリカ軍により秋田市土崎地区にに１万２千発もの