県教育委員会は24日、教職員2人を懲戒免職処分としました。このうち東信地区の高校に勤務する40代の男性教諭は複数回にわたって生徒を自宅に招き、抱きしめるなどしていたということです。県教委の会見「誠に申し訳ございませんでした」24日付で懲戒免職処分となったのは、東信地区の高校に勤務する40代の男性教諭です。県教委によりますと3年前の3月、複数回にわたって当時勤務していた高校の生徒1人を自宅に招き、深夜まで2人で