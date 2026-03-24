若い世代に選挙に行く大切さを知ってもらおうと山形県東根市にある高校で選挙について学び実際に投票を体験する出前授業が行われました。東根市にある東桜学館高校で開かれた「選挙啓発出前講座」には間もなく18歳を迎える2年生およそ170人が参加しました。東根市の選挙管理委員会が講師を務めプラスチック製で折り曲げてもすぐに開く特性があるといった投票用紙の特徴や選挙当日に投票に行けなくても公示・告示日の翌日から投票日