巨人の１軍首脳陣、選手が２４日、都内のホテルで行われた「２０２６読売巨人軍激励会」に出席した。激励会の冒頭では山口寿一オーナーがあいさつ。オープン戦について振り返り「監督が掲げた機動力を使って点を取って堅い守りで接戦をものにする新しいチームのスタイルが整いつつあります」と語った。さらに「新しいチームをつくることは育成と勝利の両立を目指すことです。これは難しいことですが、楽しみなことでもありま