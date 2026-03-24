巨人の１軍首脳陣、選手が２４日、都内のホテルで行われた「２０２６読売巨人軍激励会」に出席した。開幕投手を務めるドラフト１位左腕の竹丸和幸投手（鷺宮製作所）もステージに登壇。ドラフト２位の田和と同３位の山城とともにインタビューを受け「開幕から、勝ちに貢献できるように頑張ります」と意気込みを語った。球団６４年ぶりとなる新人での開幕投手に抜てきされ「『やってやるぞ！』という気持ちです。阿部監督から