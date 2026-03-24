油揚げの中に具材を詰めて煮込むだけ！ 一口かじると、中からじゅわっとおいしい出汁があふれだす巾着煮。油揚げの中に、お好みの野菜や卵を詰めて煮込むだけで、大満足の副菜が完成します。 詰めるものはお好みでOK！ 食材の消費にもぴったり！1品で栄養バランスもばっちりのおかずとして大活躍！ ほうれん草×卵豆腐×ひじき煮人参×キャベツ×卵 副菜といいつつ、メインのおかずにもなるくらい食べ応えのある巾着煮。小