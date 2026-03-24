2021年に同僚の女性にわいせつな行為をしたとして書類送検されて不起訴になり、県教育委員会からは停職処分を受けた男性教諭が、この春の人事異動で高校の教育現場に復帰することが、KNBの取材でわかりました。この男性教諭は、県立高校の教諭だった2021年に、同僚と県内の宿泊施設を利用した際、同僚の女性が入浴していた浴場に侵入し、女性に抱きついて体を触るなどわいせつな行為をしたとして書類送検されました。県教育委員会