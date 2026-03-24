厳しい経営が続く富山地方鉄道のうち、富山市と新川地域を結ぶ本線の今後のあり方について、沿線自治体や地鉄が意見を交わす会合がさきほど午後6時から滑川市役所で開かれています。今回は、あいの風とやま鉄道と並行して走っている滑川と新魚津の間の扱いについて議論が行われています。こちらは今、滑川市役所で開かれている地鉄本線についての会合の様子です。滑川市など沿線4つの市と町のトップに加え新田知事と地鉄の中田邦彦