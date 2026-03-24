精神障害の診断を受けた人を本人の同意なしで入院させられる「医療保護入院」制度の課題、きょうは後編です。息子との金銭トラブルを背景に健康なのに医療保護入院させられた富山市の男性のケースがきっかけとなり、法律改正を目指す動きが出ています。田近記者がお伝えします。富山市に住む江口實さん（84）です。8年前、仕事場から拉致同然で栃木県にある民間の精神科病院へ搬送され、違法な医療保護入院を経験しました。