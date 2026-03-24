参議院で審議されている新年度予算案をめぐり、国民民主党は24日、執行役員会を開き、イラン情勢をふまえたエネルギー高騰対策として、2兆円を盛り込んだ修正案を国会に提出する方針を固めた。複数の関係者が明らかにした。修正案は参院に単独で提出する方向で、提出時期は予算審議の状況を見て判断する方針。玉木代表は、執行役員会に先立つ記者会見で、政府が準備を始めた暫定予算案にエネルギー高騰対策を含めるよう求めるとと