【週刊FLASH 4月7日号】 3月24日発売 価格：550円 3月24日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH 【拡大画像へ】 光文社は、「週刊FLASH 4月7日号」を本日3月24日に発売した。価格は550円。 表紙と巻頭グラビアには、グラビアで圧倒的な存在感と世界観を見せ続ける、あまつまりなさんが登場。写真集に入りきれなかったというアザーカットが掲載される。 また、ミス中