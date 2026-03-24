3月24日（現地時間23日、日付は以下同）。インディアナ・ペイサーズは、敵地キア・センターへ乗り込んでオーランド・マジックと対戦した。 アウェーのペイサーズは、試合の大部分でリードを保持し、第4クォーター残り3分36秒で12点差をつける。ところが、マジックの追い上げに遭い、残り28.9秒にパオロ・バンケロのフリースロー2本が決まって2点差に詰め寄ら