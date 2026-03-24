大手テック企業のNVIDIAが、AIを活用してゲームのグラフィック品質を向上させる最新技術「DLSS 5」を発表。テクノロジーの進歩に期待が高まる一方、そのデモ映像を見た人々からは反発の声も多く上がっているようだ。なぜここまで賛否が飛び交う事態となっているのだろうか。 （関連：次世代Xbox「Project Helix」はゲーム市場の勢力図を変えるか？ PC対応の衝撃と“パッケージ型PC”の課題を考察）