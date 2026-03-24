マルシィが、4月7日深夜にスタートする新音楽番組『夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』（日本テレビ系）の初回放送に先駆けた特番のゲストアーティストとして出演する。 （関連：Kis-My-Ft2、マルシィ、コレサワ、TREASURE、Tele、TOMOO……注目新譜6作をレビュー） 菊池風磨（timelesz）と畑芽育の2人がMCを務める同番組は、アーティストの“今”を届ける音楽番組。スタジオでマルシィは「ラブソング