（台北中央社）台湾の電子機器大手、宏達国際電子（HTC）は24日、傘下のVIVERSEがNHK、NHKプロモーション、NTTドコモ・スタジオ＆ライブと共同で、VR（仮想現実）のコンテンツを制作したと発表した。コンテンツはNHKなどが20日から東京都内で開催しているイベント「サムライの見た夢〜幻の豊臣大坂城〜」で体験できる。NTTドコモ・スタジオ＆ライブの報道資料によると、4社はテレビ番組「歴史探偵イマーシブ〜VRで体感！幻の豊臣大