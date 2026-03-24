ドイツサッカー連盟（DFB）は24日、同国代表FWジェイミー・レヴェリングの代表離脱を発表した。ドイツ代表は、FIFAワールドカップ2026欧州予選グループAを5勝1敗で首位通過し、19大会連続21回目の本大会出場を手にした。今月のインターナショナルマッチウィークでは、27日にスイス代表、30日にガーナ代表とそれぞれ対戦する。本大会のメンバー入りを目指す選手にとって、ラストサバイバルとも言える重要な2試合。19日には26