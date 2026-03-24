Jリーグは24日、社員総会および臨時理事会を開催し、野々村芳和チェアマンが3期目を務めることが決定した。野々村チェアマンは1972年に静岡県で生まれ、慶應義塾大学からジェフユナイテッド市原（現：ジェフユナイテッド千葉）に加入。2000年にコンサドーレ札幌（現：北海道コンサドーレ札幌）へと移籍すると、2001年に現役引退。チームアドバイザーなどを務めたのち、2013年に札幌の社長に就任。その後会長を務めると、2022年