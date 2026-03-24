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●ＳＱＵＥＥＺＥ 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：4月22日 事業内容：自社ホテル運営、システム開発・提供、宿泊施設の 企画・開発、DX全般のコンサルティング等 仮条件決定日：4月6日 想定発行価格：3110円 上場時発行済み株式数：322万0800株 公募：17万5000株 売り出し：95万0900株 オーバーアロットメントによる売り出し：上限16万8800株 ブ