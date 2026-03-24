3月24日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■拡充／変更――――――――――― ミズノ [東証Ｐ]決算月【3月】3/24発表（場中） 優待内容に「ワールドマスターズゲームズ 2027 関西」出場エントリー権を追加。対象は26年3月末時点で100株以上を保有する株主、招待人数は60人。 株探ニュース