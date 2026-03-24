中国の著名な白酒メーカー茅台グループ傘下の子会社、茅台循環経済産業投資開発は、醤香型白酒（上品でまろやかな香りが特徴の白酒）の酒かすを原料としたアメリカミズアブによる昆虫転換実験プロジェクトの試運転を全面的に開始すると同時に、高級な昆虫タンパクを用いたペットフードの開発も進めていると発表しました。このニュースは業界から大きな注目を集め、「茅台がペット市場に進出」との話題がソーシャルメディアで熱く議