3月23日、バラエティ番組『しゃべくり007』（日本テレビ系）が放送。ゲストに元自民党幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏が初登場した。さらに、元内閣総理大臣の岸田文雄氏も登場し、視聴者を騒然とさせた。「石原氏と“戦友”と呼べる間柄で長年の付き合いがあることから、サプライズゲストとして岸田氏が番組に出演しました。放送前日の22日には、自身のXで番組に出演したことを報告。事前に告知もしていました」（テレビ局