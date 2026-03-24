3月24日、タレント・和田アキ子の新番組『アッコとジャンボ』（TBS系）が4月にスタートすると発表された。番組は、お笑いコンビ・レインボーのジャンボたかおとともに、東京の名所周辺を散歩しつつ、隠れた名店を探す“街ブラ系”の内容だという。和田は「めちゃくちゃ楽しみです!芸歴58年めでバラエティでのロケは、数えるほどしかやってこなかったので、何が起こるかわからない!」とコメントを寄せており、期待に満ちあふ