3月24日までに、女優の篠原涼子が自身のInstagramを更新。貴重なオフショットを公開し、ファンがざわついている。篠原は、《今日も無事に撮影終了。いい時間をありがとうございました》と投稿し、現在放送中で主演を務めるドラマ『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』（日本テレビ系）と思しき撮影の終了を報告。《またこの現場に戻ってきたいなって思える1日でした》と、充実した撮影についての心境を綴った。そ