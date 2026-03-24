市長のパワハラが認定された大阪府守口市。市議会で市長の不信任決議案が提出されました。 3月24日、守口市議会では瀬野憲一市長によるパワハラを認定した報告書が可決されました。 守口市では、去年8月に市の職員が「市長が不当な人事異動を行った」などと訴えたことを受けて百条委員会が設置され、3月19日、百条委員会は市長が独断で異動を決定した点などから、「不合理な人事と見られかねない状況で、市長の権限を逸脱