記憶にない。百条委員会で虚偽の陳述をしたなどとして、徳島市議会が市長らを刑事告発する議案を可決しました。 徳島市議会の本会議で3月24日、可決されたのは、遠藤彰良市長（70）らを刑事告発する議案です。何があったのか… 市によりますと2023年度までの5年間、市は生活保護費の過払いを続けていて、財源となる「国庫負担金」計約5000万円を、国に過大請求していたといいます 去年、この問題を調査するため、市議会