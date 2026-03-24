3月25日（水）の近畿地方は、天気が下り坂。午後は広い範囲で雨が降りだす見込みです。 天気を崩す低気圧や前線が、南の海上を進み、夜にかけて近畿地方に近づくでしょう。午前中はまだ曇り空の所が多いですが、昼頃からは南や西の地域から雨が降りだし、夕方にかけて広い範囲で傘の出番となるでしょう。帰り道に備えて雨具を忘れずにお持ちください。夜はあちらこちらで本降りの雨となりそうです。 朝の最低気温は4ᦉ