◇プロボクシング日本＆WBOアジア・パシフィック（AP）ウエルター級タイトルマッチ10回戦セムジュ・デビッド《引き分け》浦嶋将之（2026年3月24日東京・後楽園ホール）日本＆WBO―APウエルター級王者セムジュ・デビッド（33＝中日）が日本同級1位、WBO―A同級7位の浦嶋将之（29＝角海老宝石）と引き分け日本王座4度目、WBO―AP王座の初防衛に成功した。序盤、主導権を握ったのは浦嶋。2回に左フックをクリーンヒットさ