「コピー品」の輸入差し止めは2025年の1年間で約25万点にのぼり、こうした偽商品を購入しないよう、東京税関が注意をよびかけました。東京税関は24日、イメージキャラクターのカスタム君とともに、東京・千代田区のJR秋葉原駅前で“コピー品”の撲滅をよびかけました。2025年には、東京税関によるコピー品の輸入差し止めは約25万点にのぼり、インターネットの店舗でもコピー品の販売が横行しているということです。こうしたことか