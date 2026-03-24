Photo:ますえい 充電器、雑な扱い方してませんか？「どこかから出てきたUSB充電器を使おうとしたら、なぜだか充電できなかった」ということはありませんか？ もしかすると、過酷な環境下で放置したり、雑に扱ったりしたことが原因かも。今回は、USB充電器を長く安全に使っていくためのポイントを紹介します。もしあてはまることがあれば見直してみましょう。湿度の高い場所での保管は避ける