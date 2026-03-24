NTTドコモビジネスは3月24日、クマの市街地出没とそれに伴う被害の増加を受け、自治体向けにクマの早期発見から情報発信、現地調査業務の効率化まで支援する「熊対策ソリューション」を4月1日より提供開始することを発表した。同社はこれまでも自治体向けにクマ対策に関する複数のソリューションを提供してきたが、同サービスではAIによる早期検知から住民への情報発信、現地調査業務の効率化に資する各種ソリューションをラインア