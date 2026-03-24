育児をしていると、悪気のない一言に心がざわつくことがあります。正論だからこそ飲み込むしかなく、ざわついた気持ちだけが残ってしまうことも。今回は、筆者の友人・Mさんから聞いた、家族だからこそ起きた育児のすれ違いと、その後の変化についてのお話です。当時は苦しかった出来事が、立場の変化によって思いがけない形でほどけていきました。 独身妹の育児論