【ミスタードーナツ】に春が到来！ 桜 × いちごを組み合わせた「最新ドーナツ」が賑わいを見せています。華やかで可愛らしいビジュアルが、心ときめくティータイムを楽しませてくれるかも。今回は3月下旬までのもうすぐ終売を迎える、見逃せない最新ドーナツシリーズをご紹介します。 癒されたい時に！「桜もちっとドーナツ 春めくいちごホイップだいふく風」 華やかなピンク