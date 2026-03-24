3月24日、福岡でさくらの開花が発表されました。平年より2日遅く、去年より1日早い開花となりました。満開予想日は4月2日で、4月1日から8日ごろが見頃となりそうです。福岡県内各地のさくらの名所は、どのくらい開花が進んでいるのか見てみましょう。久留米市の発心公園では五分咲き、舞鶴公園や大宰府政庁跡でも、標本木より開花が進んでいる状況です。では、お花見に行くのはいつがいいのか、この先の天気を見ますと、4月は天気