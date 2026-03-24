◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）＝３月２４日、美浦トレセンインビンシブルパパ（牡５歳、美浦・伊藤大士厩舎、父シャラー）がブリンカー着用で一変を狙う。伊藤大士調教師は「１週前追い切りで試したら、集中していて見事に手前も替えていた。左右に馬がいると変にムキになって手前を替えなかったりするので」と意図を説明した。力さえ出し切れれば通用すると信じている。「ベスト