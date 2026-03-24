２０日、年次総会が開かれるボアオ・アジアフォーラム国際会議センター。（ドローンから、ボアオ＝新華社記者／楊冠宇）【新華社ボアオ3月24日】中国海南省博鰲（ボアオ）で開催中のボアオ・アジアフォーラム年次総会に合わせ、同フォーラムは24日、アジア経済の見通しと統合の進展に関する年次報告書を発表した。報告書は、2026年のアジアの経済成長率を4.5％と予想し、アジアが引き続き世界経済の主要な成長エンジンになると