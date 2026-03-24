元フィギュアスケート日本代表で、ミラノ・コルティナ五輪では解説を務めた鈴木明子さんが、驚異的な肉体を見せた。２４日までに自身のインスタグラムを更新し「トレーニング頻度が少し落ちてたので、ちょっとずつ強度あげて頑張ります」とつづり、体を鍛えるショート動画を公開した。「メッセージでおすすめのトレーニングありますか？と質問があったので。私は週１のパーソナルトレーニングでは基本的に全身（下半身→上半