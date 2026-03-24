スピッツがあす3月25日でデビュー35周年を迎える。これを記念し、最新シングル「灯を護る」からデビューシングル「ヒバリのこころ」までの全シングル曲を網羅した51曲収録のプレイリスト『CYCLE HIT PLAYLIST 2025→1991 Spitz Debut 35th Limited-time Edition』が、3月25日より各配信サイトで1年間限定で配信される。【動画】スピッツ「チェリー」ミュージックビデオまた、各CDショップでは、3月25日以降で準備が整い次第、