お笑い芸人・関根勤が２４日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「関根勤チャンネル」を更新した。この日は、ガダルカナル・タカ、ラッシャー板前、松尾伴内ら、たけし軍団をゲストに「【怖すぎ】たけし軍団のある意味怖いは本当に怖い人だらけでした！そして若山富三郎ＶＳ柳沢慎吾の話も再び！」と題した動画を公開した。「ある意味怖い」をテーマにトークを繰り広げる中で、タカは名優・松方弘樹さんとの思い出を述懐。尋常